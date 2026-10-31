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Зеленський прибув до Стамбула

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський | Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19520

Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула для перемовин з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Прибули з командою до Стамбула. Попереду важливі перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив. Є важливі питання щодо судноплавства у Чорному морі", – написав Зеленський у Телеграм-каналі у суботу.

Також запланована зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Автор

Редактор · Політичні новини
#стамбул #зеленський
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