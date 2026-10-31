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У Чернігівській області очікують мешканців Олешків

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У Чернігівській області очікують мешканців Олешків
Фото: Інтерфакс-Україна / Олена Савченко

Мешканців Олешків (Херсонська область), яких у рамках гуманітарної місії евакуювали з тимчасово окупованого Росією міста очікують у Чернігівській області.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у місці зустрічі розгорнути намети ДСНС України, Українського Червоного Хреста. Присутні багато журналістів українських та закордонних ЗМІ.

Місце зустрічи мешканців Олешків (Херсонська область), яких у рамках гуманітарної місії евакуювали з тимчасово окупованого Росією міста очікують у Чернігівській області.

"Коли ми дізналися про цю евакуацію, не дуже вірили, що  це може бути. Ми з мамою та сестрою два років прожили під російською окупацією, а потім  виїхали до Києва, а тато залишився  в Олешках…", – розповіла Ліза Палій в очікуванні батька.

За словами дівчини, коли побачить тата, розплачеться, хоча й трохи злиться на нього, бо довелося умовляти залишити Олешки.

Команда Українського Червоного Хреста (УЧХ) приїхала на місце зустрічі з самого ранку суботи.

"Працюємо разом з іншими службами. Наше завдання сьогодні підтримка всієї операції – допомогти перевезти наших громадян, зокрема маломобільних людей. Приготували набори для дітей, ковдри. Готові надати першу домедичну та психологічну допомогу", – розповів агентству начальник відділу розвитку та звітності служби реагування на надзвичайні ситуації УЧХ Леонід Мельніков.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#олешки #місія #тчху #евакуація #учх #чернігівщина
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