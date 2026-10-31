Генштаб ЗСУ заявив про ураження комбінату з виробництва ракетного палива у Ростовській області РФ

Cили оборони України комбінованим ударом з використанням дронів і ракетних комплексів "Нептун" уразили воєнний комбінат в Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ, що спеціалізується на виробництві ракетного палива, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Удар по виробництву ракетного палива. В ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського ВПК "Комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області рф", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що ураження було комплексним – задіяно ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун". Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи.

"Комбінат "Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем і авіаційних засобів ураження.

У генштабі роз'яснили важливість події: удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії РФ обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Повідомляється, що також уражено чотири склади матеріально-технічних засобів армії рф, у районах Харцизька і Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області та Новоайдара на Луганщині.