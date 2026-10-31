Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Генштаб ЗСУ заявив про ураження комбінату з виробництва ракетного палива у Ростовській області РФ

1 хв читати
Додати як джерело
Генштаб ЗСУ заявив про ураження комбінату з виробництва ракетного палива у Ростовській області РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Cили оборони України комбінованим ударом з використанням дронів і ракетних комплексів "Нептун" уразили воєнний комбінат в Каменську-Шахтинському Ростовської області РФ, що спеціалізується на виробництві ракетного палива, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Удар по виробництву ракетного палива. В ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського ВПК "Комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області рф", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що ураження було комплексним – задіяно ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун". Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи.

"Комбінат "Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем і авіаційних засобів ураження.

У генштабі роз'яснили важливість події: удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії РФ обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Повідомляється, що також уражено чотири склади матеріально-технічних засобів армії рф, у районах Харцизька і Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області та Новоайдара на Луганщині.

Автор

Редактор · Політичні новини
#паливо #ростов #комбінат #генштаб #ураження
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький заявив про порушення конституційного порядку й силове захоплення Конституційного трибуналу (КТ) в ніч п…

Читати
Внаслідок авіаудару по Ізюму 29 жовтня 5 людей загинули, ще 14 постраждали, субота оголошена днем жалоби

Внаслідок авіаудару по Ізюму 29 жовтня 5 людей загинули, ще 14 постраждали, субота оголошена днем жалоби

Внаслідок авіаудару по Ізюму, який російські війська завдали 29 жовтня, загинули 5 працівників місцевої філії центру контролю та профілактики хвороб,…

Читати