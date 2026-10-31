Мінінфраструктури та міжнародні партнери обговорили пріоритети відновлення логістики

У Міністерстві інфраструктури обговорили з представниками світових фінансових центрів ключові напрями співпраці та потреби транспортної галузі, зокрема Укрзалізниці, морських та річкових портів, прикордонної інфраструктури, повідомила пресслужба міністерства.

"У Міністерстві відбулося чергове засідання Секторальної робочої групи з питань транспорту та логістики за участі першого заступника міністра Сергія Деркача, заступника міністра Анатолія Тіменка, представників Агентства відновлення та Укрзалізниці, а також – Європейського інвестиційного банку, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейської комісії та дипломатичних місій", – йдеться у повідомленні Мінігфраструктури.

За даними пресслужби, учасники обговорили ключові напрями співпраці та потреби транспортної галузі:

Залізниця та дороги: фінансування відновлення інфраструктури, розвиток транспортних коридорів, мережі WIM-комплексів та реформування залізничного транспорту.

Морські та річкові порти: модернізація портової інфраструктури Великої Одеси та Дунайського регіону, а також залучення інвестицій через концесійні проєкти в портах Чорноморська та Одеси. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено 1 223 об'єкти портової інфраструктури та 297 цивільних суден.

Прикордонна інфраструктура: розвиток пунктів пропуску та облаштування модульних укриттів.

"Окрему увагу приділили Фонду підтримки транспорту України (UTSF), який допомагає координувати міжнародну допомогу для відновлення галузі. До нього вже долучилися Швеція, Литва, Норвегія, Німеччина та Естонія. Загальна сума внесків становить близько 10 млн євро", – зазначено у повідомленні.

За результатами зустрічі сторони узгодили подальші кроки з координації міжнародної технічної допомоги та прискорення реалізації спільних інфраструктурних проєктів.