Зеленський: після російських ударів без електрики близько 200 тис. родин у Дніпрі та області, ще понад 80 тис. – на Київщині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про складну ситуацію з електропостачанням через чергову нічну атаку по енергосистемі України – без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області, ще понад 80 тисяч родин на Київщині.

"Вчора ввечері російські "шахеди" вдарили по ТЕЦ у Києві. На Дніпровщині тільки за цю ніч були удари по чотирьох електропідстанціях. Під ранок у Шостці російський дрон вдарив по ТЕЦ. У Дніпрі та Харкові були удари по залізничній інфраструктурі. На Дніпровщині Росія атакувала й об'єкт газорозподілу", – написав Зеленський у Телеграм у суботу.

За його словами, після цих російських ударів складна ситуація з електропостачанням у регіонах. "Без електрики близько 200 тисяч родин у Дніпрі та області. Без світла ще понад 80 тисяч родин на Київщині. Ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ударів і роблять все для відновлення електропостачання", – повідомив президент.

"Світ бачить, як Росія щодня робить мішенями цивільну інфраструктуру. І всі, хто не хоче побачити, як ця російська ескалація може піти далі в Європі, мають допомагати Україні. Потрібні сильні кроки дійсно в напрямку миру. Це санкції проти агресора й нові пакети підтримки України. Дякую всім, хто допомагає", – наголосив очільник Української держави.