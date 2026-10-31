На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано більше 500 людей, через обстріли загинуло двоє цивільних – ОВА

Російські окупанти протягом минулої доби 23 рази обстрілювали населені пункти Донеччини, загинули двоє цивільних, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Слов'янську 2 людини загинули і 12 поранені, пошкоджено 30 приватних будинків, багатоповерхівку, АЗС, відділення пошти, технічні приміщення та 2 автомобілі", – написав він у Телеграмі у суботу

За даними ОВА, у Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і автомобіль. У Дружківці поранено 2 людини.

Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 519 людей, у тому числі 44 дитини.