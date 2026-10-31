Гуляйпільський напрямок: ворог залучає до штурмів завербованих найманців із країн Африки та Азії

7 корпус Десантно-штурмових військ (ДШВ) заявив про рекордне знешкодження ворожої живої сили за останні два місяці – 900 вояків протягом тижня та про випадки залучення росіянами завербованих найманців із країн Африки та Азії до штурмів українських позицій.

"7 корпус ДШВ продовжує оборонну операцію на Гуляйпільському напрямку. Минулого тижня Сили оборони знищили та поранили близько 900 військовослужбовців противника. Це – майже на 150 більше, ніж за попередній період. Також це – рекордний показник за останні два місяці", йдеться у повідомленні пресслужби корпусу у Телеграмі у суботу.

За даними військових, через значні втрати на передових позиціях РФ змушена перегруповувати сили, проводити ротації та замінювати підрозділи. Зокрема, за наявною інформацією, через втрати відбувається заміна у складі 5 загальновійськової армії рф: 57-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади на сили 60-ї окремої мотострілецької бригади. Після поповнення особового складу противник намагатиметься відновити інтенсивність штурмових дій.

Зазначається, що основною тактикою противника залишається інфільтрація малими піхотними групами чисельністю від одного до п'яти військовослужбовців. "Водночас підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ фіксують участь у штурмах не лише громадян рф, а й іноземців. Зокрема, російське командування залучає до бойових дій на напрямку найманців з країн Африки та Азії", – йдеться у повідомленні корпусу.

Вербування проходить класичним способом: іноземцю обіцяють цивільну роботу або безпечну контрактну службу. З прибуттям у них вилучають документи та мобільні телефони, а після позбавлених зв'язку насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення. Так, нещодавно на Гуляйпільському напрямку Сили оборони захопили у полон громадянина Республіки Індонезія, який діяв у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ.