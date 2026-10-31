"Запоріжжяобленерго" завершує будівництво другого рівня захисту об'єктів – очільник ОСР

Оператор системи розподілу електроенергії (ОСР) "Запоріжжяобленерго" завершив оснащення захистом першого рівня всіх ключових енергооб'єктів та завершує роботи з захисту другого рівня, повідомив керівник компанії Андрій Стасевський.

"Наразі всі ключові для енергозабезпечення Запорізького регіону енергооб'єкти оснащені захистом першого рівня (зокрема, габіони), роботи з укріплення тривають", – написав Стасевський у Facebook, додавши, що на завершальній стадії перебуває будівництво захисних споруд другого рівня (залізобетонних конструкцій), розпочате оператором півтора роки тому.

Стасевський додав, що захист вже неодноразово рятував обладнання від наслідків атак окупаційних військ РФ.

Як прокоментували Енергореформі в компанії, за її підрахунками, завдяки споружденню захисту першого, другого рівня та антидроновим сіткам, понад 2/3 ударів РФ не спричиняють серйозних пошкоджень обладнання.

"Масових відключень після цілеспрямованих ударів по енергооб'єктах "Запоріжжяобленерго" поменшало у порівнянні з минулим роком на понад 70%", – зазначили в прес-службі компанії.

За словами в.о. генерального директора АТ "Українські розподільні мережі" Олексія Белоцького, який відвідав "Запоріжжяобленерго", що входить до складу компанії, надійність захисту об'єктів ОСР – перший пріоритет для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду в регіоні.

Стасевський зі свого боку підкреслив, що надійність захисту енергооб'єктів визначає проходження зими в області.

Як повідомлялося, кілька місяців тому "Запоріжжяобленерго" в рамках пілотного проєкту почало будувати перші в Україні дві підземні підстанції для розподілу електроенергії.

На початку вересня керівник компанії Андрій Стасевський зазначив, що понад 90% ключових енергооб'єктів оператора вже оснащені захисними спорудами другого рівня – залізобетонними укриттями, які дозволяють повністю уникнути руйнувань внаслідок атак РФ або мінімізувати їх.

На початок вересня ОСР вдалося на 95% захистити обладнання від fpv антидроновими сітками.