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Хмара та Драпатий провели спільну нараду, говорили, зокрема, про ключові безпекові ризики та посилення системи оборони

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Хмара та Драпатий провели спільну нараду, говорили, зокрема, про ключові безпекові ризики та посилення системи оборони
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий обговорили ситуацію на фронті, плани РФ, зокрема щодо мобілізації, ключові безпекові ризики та нагальні потреби Сил оборони, визначили пріоритети.

"Міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий провели спільну нараду. Зосередились на ситуації на фронті, планах росії, зокрема щодо мобілізації, можливих подальших діях противника, ключових безпекових ризиках та нагальних потребах Сил оборони. Окремо обговорили протидію повітряним атакам ворога", – повідомила пресслужба Міноборони у суботу у Телеграмі.

За даними пресслужби, Хмара та Драпатий визначили пріоритети та узгодили подальші кроки. Йдеться про розвиток спроможностей Сил оборони, посилення системи оборони, забезпечення війська, нарощування виробництва українського ОПК. Також визначили завдання щодо планування бойових операцій як на тактичній, так і оперативній глибині.

Автор

Редактор · Політичні новини
#головнокомандувач #міноборони #дії
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