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На Миколаївщині будуть судити водія, що спричинив аварію із загибеллю 12 людей

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На Миколаївщині будуть судити водія, що спричинив аварію із загибеллю 12 людей

Поліцейські Миколаївщини завершили розслідування ДТП, у якій загинули 12 людей, і передали справу до суду, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Обвинувальний акт стосовно водія, який спричинив аварійну ситуацію та залишив місце події, скеровано до суду. Унаслідок ДТП загинули 12 людей, ще шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні поліції у Телеграм-каналі у суботу.

Аварія сталася 4 липня на автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" поблизу села Щасливе Миколаївської області.

За даними слідства, водій автомобіля Nissan під час обгону створив аварійну ситуацію для водія зустрічного Mercedes-Benz. Намагаючись уникнути лобового зіткнення, останній виїхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся, після чого некеровано перемістився на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo. Водій Nissan з місця аварії втік, однак поліцейські встановили його місцеперебування та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції Миколаївщини повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі досудове розслідування закінчено та обвинувальний акт щодо водія скеровано до суду для розгляду по суті. 

Автор

Редактор · Політичні новини
#суд #миколаївська #аварія
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