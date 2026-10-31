На Хмельниччині в ДТП загинули троє дітей – поліція

Поліцейські розслідують ДТП із загибеллю трьох дітей у Кам'янець-Подільському районі (Хмельницька обл.); за попередніми даними, подія сталася 30 жовтня близько 03.40 години у селі Гуменці, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

"До поліції звернувся місцевий житель з повідомленням про зникнення 13-річної доньки, яка напередодні ввечері пішла на день народження до друга й так і не повернулася. Чоловік також повідомив, що разом з дівчинкою зникли ще двоє хлопців віком 15 та 16 років, які також були на святкуванні. Правоохоронці негайно розпочали пошуки: обстежували територію громади та орієнтували на розшук усі наряди поліції", – йдеться у повідомленні поліції у Фейсбуці.

У ході першочергових заходів встановили, що діти незадовго до зникнення пересувалися автомобілем "ВАЗ 21099". Поліцейські виявили вказаний автомобіль у річці в сусідньому селі. Усередині транспортного засобу перебували тіла трьох зниклих дітей.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії. Триває розслідування.