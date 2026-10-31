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На Запоріжжі загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень через ворожі обстріли – поліція

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На Запоріжжі загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень через ворожі обстріли – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Упродовж доби ворог завдав 935 ударів по населених пунктах Запорізької області, загинув чоловік, ще двоє були поранені, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Окупанти скерували 745 БпЛА (переважно FPV), здійснили 15 авіа та 175 артобстрілів. В Оріхові внаслідок влучання ворожого FPV-дрона загинув 53-річний чоловік", – йдеться у повідомленні Національної поліції у суботу.

У Біленькому внаслідок влучання FPV поранено 76-річного чоловіка. У Новоолександрівці окупанти завдали удару керованими авіабомбами по території навчального закладу. Внаслідок атаки постраждав 60-річний місцевий житель.

За минулу добу працівники поліції евакуювали вісім людей – чотирьох чоловіків та чотирьох жінок. Евакуація проводилася з Кушугума, Біленького, Лисогірки та Щасливого. 

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #жертви #обстріли
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