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Безпілотники атакували російську Уфу в Башкортостані, горить НПЗ – ЗМІ

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Безпілотники атакували російську Уфу в Башкортостані у ніч проти суботи, 31 жовтня – на нафтопереробному заводі "Башнефть-Новойл" спалахнула пожежа, ймовірно, горить установка каталітичного риформінгу, повідомляє OSINT-проєкт ASTRA

"В Уфі внаслідок атаки БПЛА горить нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл", з'ясував OSINT-аналітик ASTRA, проаналізувавши фото очевидців. При цьому місцеві мешканці у чатах стверджують, що в місті було атаковано одразу два підприємства", – йдеться у повідомленні ASTRA у Телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що "Башнефть-Новойл" є ключовим елементом уфимського нафтопереробного комплексу, який випускає високоякісні бензини класу "Євро-6", дизельне паливо, авіаційний керосин та промислові мастила.

Компанія "Башнефть" (належить ПАТ "Роснефть") керує в Північній промисловій зоні Уфи трьома потужними нафтопереробними заводами, розташованими фактично впритул один до одного: "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл". Вони утворюють Уфимський нафтопереробний комплекс – один із найбільших у Росії. Його сукупна потужність сягає 23,5 млн тонн сировини на рік. До цього про пожежу у промисловій зоні Уфи, де розташовано одразу кілька нафтопереробних підприємств, повідомлялося 21 вересня 2026 року.

30 жовтня Україна відновила удари по російських НПЗ після майже двотижневої перерви: за даними росЗМІ російські посадовці заявили, що Україна атакувала три російські НПЗ та один газохімічний комплекс.

Автор

Редактор · Політичні новини
#уфа #пожежа #нпз
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