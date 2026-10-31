Петиція до Кабміну про бронювання від мобілізації архітекторів та проєктувальників не набрала голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом забронювати від мобілізації сертифікованих архітекторів та інженерів-проєктувальників не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 30 липня і станом на 31 жовтня вона набрала лише 1,3 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Станом на 2025 рік в Україні лише 4588 сертифікованих архітекторів – найменше серед країн Європи, приблизно один на 10 000 населення. Разом з інженерами-проєктувальниками, інженерами технагляду та експертами весь атестований корпус галузі навряд чи перевищує кілька десятків тисяч осіб на всю країну. У жовтні 2025 року профільний комітет Верховної Ради, спираючись на галузеве дослідження, офіційно визнав дефіцит сертифікованих архітекторів та інженерів наявним фактом – наслідком мобілізації і виїзду фахівців, а не гіпотетичним ризиком на майбутнє", – йшлося в тексті петиції.

У зв'язку з цим, автор петиції просив внести до переліку професій, що підлягають бронюванню, сертифікованих архітекторів, інженерів-проєктувальників, інженерів технічного нагляду та експертів будівельної галузі.