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Четвертий та останній літак приземлився в Гомелі на території Білорусі – Арахамія

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Четвертий та останній літак приземлився в Гомелі на території Білорусі – Арахамія
Фото: Video NV @newvoiceua

Останній, четвертий, літак з громадянами України, яких евакуйовано з Олешок, приземлився в Гомелі (Білорусь), повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Останній, четвертий літак приземлився в Гомелі (Білорусь). Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України", – написав він у Телеграмі у суботу.

У районі окупованих Олешків на Херсонщині наразі триває режим припинення вогню для гуманітарної місії. 27 жовтня о 3 ранку в Олешках запровадили режим тиші, що має тривати до кінця доби 1 листопада. До міста завезли гуманітарну допомогу. Для людей, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, було підготовано маршрут через Білорусь.

Раніше 23 жовтня перша леді США Меланія Трамп заявила про досягнення домовленості між Україною та Росією щодо перемир’я в районі тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині для проведення гуманітарної операції.

Автор

Редактор · Політичні новини
#олешки #евакуація
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