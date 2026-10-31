МВС: Окупанти атакували дроном житловий будинок у Сумській громаді, постраждала людина

Російські окупаційні війська завдали удару дроном по житловому будинку у Сумській громаді, поранено цивільного, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Росіяни атакували дроном житловий будинок у Сумській громаді: постраждала людина. На місці удару виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували", – йдеться у повідомленні МВС у Телеграмі у суботу.

Повідомляється, що в обласному центрі удари зафіксували за кількома адресами. Надзвичайники одночасно працювали на кількох локаціях. Пошкоджено нежитлові приміщення та транспортні засоби, виникли пожежі. Всі загоряння ліквідовано.