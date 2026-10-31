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П'ятеро людей зазнали поранень на Чернігівщині через ворожі обстріли минулої доби – ОВА

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П'ятеро людей зазнали поранень на Чернігівщині через ворожі обстріли минулої доби – ОВА
Фото: https://t.me/chernigivskaODA/

П'ятеро цивільних постраждали на Чернігівщині через ворожі удари безпілотниками минулої доби – у Бобровиці, у Сновському районі та у Новгород-Сіверському, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"У Бобровиці через учорашній удар "геранню" по житловому району постраждали троє людей – дві жінки старшого віку і 23-річний чоловік. Загорілися гаражі, пошкоджені багатоквартирні будинки і легковик", – написав він у Телеграмі у суботу вранці.

За даними ОВА, у селі на Сновщині також постраждала жінка старшого віку унаслідок атаки "герберою". Там пошкоджена оселя. Учора ворог знову вдарив по Чернігову – по одному з підприємств. Загорівся трактор. Був удар "герберою" по Новгороду-Сіверському. Постраждала жінка. Загорілися господарські споруди.

Автор

Редактор · Політичні новини
#чернігівська #постраждалі #обстріли
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