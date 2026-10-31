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Значна частина Дніпра та Кам'янського залишається без світла після чергових ударів РФ по енергетичних об'єктах – ДТЕК

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Значна частина Дніпра та Кам'янського залишається без світла після чергових ударів РФ по енергетичних об'єктах – ДТЕК

Значна частина Дніпра та Кам'янського залишається без світла після чергових ударів РФ по енергетичних об'єктах Дніпропетровської області – вночі було серйозно пошкоджено два об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомила енергетична компанія ДТЕК.

"Вночі внаслідок нових атак серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зокрема, два об'єкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них – той, де енергетики майже дві доби працювали над відновленням. Без світла досі залишається значна частина Дніпра та Кам'янського, а також мешканці Дніпровського і Новомосковського районів", – йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграм-каналі у суботу вранці.

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Редактор · Політичні новини
#блекаут #дніпропетровська #дтек #енергетика
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