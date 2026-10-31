Дев'ятнадцятеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдавали ударів по Харкову і 15 населених пунктах області, 19 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"'У м. Харків 4 людей зазнали поранень, ще 6 – отримали гостру реакцію на стрес; у м. Дергачі поранено чоловіків 52 і 40 років; у м. Мерефа зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 51 і 48 років; у м. Барвінкове 81-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес; у с. Ємці Дергачівської громади 59-річна жінка зазнала гостру реакцію на стрес; на трасі поблизу с. Гороховатка Борівської громади поранено 65-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 63-річна жінка; у сел. Золочів отримала гостру реакцію на стрес 60-річна жінка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.