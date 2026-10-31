Сили оборони збили та подавили 105 зі 134 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 20 локаціях – Повітряні сили

У ніч проти суботи сили протиповітряної оборони збили та подавили 105 зі 134 безпілотників різних типів, якими російські війська атакували Україну, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"У ніч на 31 жовтня (з 18:00 30 жовтня) противник атакував 134 ударними БпЛА типу Shahed (72 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське", – зазначено в повідомленні.

За попередніми даними військових, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 105 ворожих БпЛА типу Shahed (49 із них – реактивні), "Гербера" та дронів інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 20 локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на десяти локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Атака станом на ранок триває, у повітряному просторі залишаються декілька ударних безпілотників, бойова робота продовжується.