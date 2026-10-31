Президент Польщі скликає термінові парламентські консультації через конфлікт навколо Конституційного трибуналу

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький заявив про порушення конституційного порядку й силове захоплення Конституційного трибуналу (КТ) в ніч проти суботи та скликав на сьогодні термінові консультації з представниками парламентських сил, а також вимагає виведення з території установи направлених урядом правоохоронців.

"Цієї ночі сталося порушення конституційного порядку РП та силове захоплення конституційного органу держави. Я провів консультації з Першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським, який також не визнає легітимними дії, вжиті особами, що узурпували владу в КТ. Закликаю до відновлення правового порядку та залишення території Трибуналу силами примусу, спрямованими на місце урядом", – йдеться в офіційній заяві глави польської держави, оприлюдненій у суботу вранці.

Навроцький повідомив, що забезпечив доступ до Конституційного трибуналу законно чинному віцепрезиденту установи судді Бартломею Соханьському, а також подякував громадянам, які зібралися біля будівлі суду на захист конституції.

"У зв'язку із загрозою внутрішній безпеці Республіки Польща на сьогодні скликаю термінові консультації за участю представників парламентських сил з метою досягнення стабілізації політичної ситуації та відновлення конституційного порядку", – наголосив президент Польщі.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері перед будівлею Конституційного трибуналу на алеї Шуха у Варшаві зібралися протестувальники за участю лідерів опозиційних партій "Право і справедливість" (PiS) та "Конфедерація", зокрема Ярослава Качинського та Матеуша Моравецького. За вказівкою судді Богдана Свєнчковського учасники акції перерізали ланцюг на захисних воротах огорожі, намагаючись пройти всередину будівлі, проте їм завадив кордон поліції. У столичній поліції заявили, що забезпечують правопорядок на зовнішньому периметрі установи на підставі офіційних звернень Генерального прокурора та одного із суддів КТ, і повідомили про затримання трьох осіб за проникнення на територію трибуналу. Своєю чергою посол США в Польщі Том Роуз назвав події довкола трибуналу "дуже серйозними" та закликав сторони уникнути ескалації.