На Сумщині через російські обстріли за добу загинула жінка, ще 12 людей дістали поранення – поліція

Унаслідок російських обстрілів Сумської області протягом минулої доби одна людина загинула та ще 12 мирних жителів зазнали поранень і травм, повідомила Національна поліція України в суботу вранці.

За даними відомства, загалом російські війська завдали 56 ударів по 20 населених пунктах регіону.

"У Шосткинській громаді внаслідок влучань ворожих БпЛА загинула 43-річна жінка, поранення і травми отримали чоловіки віком 45, 58, 40, 45, 49, 52, 64 роки, жінки віком 61, 51, 54 роки", – йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції.

Крім того, у Сумській громаді через влучання безпілотника в житловий будинок травмовано 49-річну жінку, пошкоджено приватні домоволодіння, автомийку та автомобілі. У Краснопільській громаді внаслідок удару ворожого дрона дістала поранення 53-річна жінка та пошкоджено легковик, а у Середино-Будській громаді зазнало пошкоджень приміщення підприємства.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).