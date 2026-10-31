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Окупанти за добу втратили 1 670 осіб та 206 од. автотехніки – Генштаб

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Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 670 окупантів, три бронемашини, 19 артсистем, одну РСЗВ, два засоби ППО, шість наземних робототехнічних комплексів, 1 663 БпЛА, а також 206 од. автомобільної техніки та автоцистерн, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.26 склали особового складу – близько 1 588 170 (+1 670) осіб, танків – 12 450 (+0) од., бойових броньованих машин – 25 620 (+3) од., артилерійських систем – 51 739 (+19) од., РСЗВ – 2 247 (+1) од., засобів ППО – 1 730 (+2) од., літаків – 452 (+0) од., гелікоптерів – 356 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 3 045 (+6) од., БпЛА оперативно-тактичного рівня – 590 661 (+1 663) од., крилатих ракет – 5 140 (+0) од., кораблів та катерів – 35 (+0) од., підводних човнів – 2 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 168 480 (+206) од., спеціальної техніки – 4 860 (+0) од.", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1GpERv76DW/

#генштаб #втрати #рф
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