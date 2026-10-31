У Держприкордонслужбі спростували інформацію про виїзд ексгенпрокурора Кравченка за кордон "за дзвінком із Києва"

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) спростувала оприлюднену в медіа інформацію про те, що колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка нібито випустили за кордон у вересні після "дзвінка з Києва", назвавши такі твердження неправдивими й абсурдними, повідомив речник відомства полковник Андрій Демченко в коментарі "Суспільному".

За його словами, Кравченко перетинав державний кордон уночі 14 вересня 2026 року через пункт пропуску "Шегині" у Львівській області на підставі документів про службове відрядження, які давали йому законне право на виїзд з України.

"У ході оформлення в базі даних спрацювало доручення уповноваженого державного органу за індексом "І" (інформування – ІФ-У). Це означає, що необхідно проінформувати відповідні державні органи про виїзд особи. За визначеним алгоритмом дій ініціатор доручення був відразу повідомлений у телефонному режимі про виїзд з України цієї особи", – пояснив речник ДПСУ.

Демченко наголосив, що такий індекс не передбачає заборони на перетин кордону, а жодних застережень чи інших доручень від уповноважених держорганів щодо обмеження виїзду Кравченка до відомства не надходило.

"У цьому випадку заборони не було, а відповідно, діяли й прикордонники. Коли обмеження від уповноважених органів зазначені в системі, особа на виїзд не допускається", – підкреслив він.

Раніше журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач із посиланням на джерела повідомив, що під час перетину кордону в "Шегинях" у Кравченка нібито забрали паспорт через наявність у базі прикордонників "прапорця від НАБУ і САП", проте згодом випустили до Відня після "дзвінка з Києва".

Як повідомлялося, 14 вересня тодішній генпрокурор Руслан Кравченко на тлі обшуків в Офісі генпрокурора у справі "Карфаген" заявив про підписання підозр директорові НАБУ Семену Кривоносу та особі з оточення керівника САП Олександра Клименка, а свій виїзд за кордон пояснив службовим відрядженням. В ОГП інформацію про оголошення підозр керівництву антикорупційних органів спростували. Вже 15 вересня Верховна Рада за поданням президента Володимира Зеленського підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора, а 17 вересня глава держави призначив виконувачем обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського.

Джерело: https://suspilne.media/1441385-u-dpsu-zaperecili-posirenu-v-media-informaciu-pro-viizd-kravcenka-z-ukraini-za-dzvinkom-iz-kieva/