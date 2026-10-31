Посол США в Польщі назвав події довкола Конституційного трибуналу у Варшаві "дуже серйозними" та закликав сторони уникнути ескалації

Посол Сполучених Штатів у Польщі Том Роуз назвав події довкола Конституційного трибуналу (КТ) у Варшаві безпрецедентним протистоянням та закликав представників влади, правоохоронців і протестувальників утриматися від кроків, які можуть призвести до насильства чи подальшої ескалації.

"Події, що розгортаються сьогодні ввечері в Конституційному трибуналі Польщі, є справді дуже серйозними. Ми, схоже, стаємо свідками безпрецедентного протистояння щодо використання державною владою державної сили та незалежності й повноважень конституційної установи", – написав дипломат у соціальній мережі X у ніч проти суботи.

Він констатував, що обидві сторони конфлікту висувають кардинально різні версії подій, водночас присутність тисяч людей перед будівлею трибуналу робить і без того напружену ситуацію ще більш вибухонебезпечною.

"Америка стоїть на боці Польщі. Не нам судити чи втручатися у її внутрішні справи. Наша турбота – про стабільність, безпеку та демократичне майбутнє країни, якою ми пишаємося називати нашою подругою та союзницею. Я сподіваюся, що всі залучені – урядові посадовці, правоохоронці та демонстранти – зроблять глибокий вдих і утримаються від будь-яких дій, які можуть спровокувати насильство чи подальшу ескалацію", – наголосив посол США.

Роуз додав, що американський народ і президент США глибоко переймаються демократією та майбутнім Польщі, проте сила країни має походити зсередини – від її громадян, інституцій та спільної відданості верховенству права, щоб гострі політичні розбіжності не поставили під загрозу здобутки держави.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері перед будівлею Конституційного трибуналу на алеї Шуха у Варшаві зібралися протестувальники за участю лідерів опозиційних партій "Право і справедливість" (PiS) та "Конфедерація", зокрема Ярослава Качинського та Матеуша Моравецького. За вказівкою судді Богдана Свєнчковського учасники акції перерізали ланцюг на захисних воротах огорожі, намагаючись пройти всередину будівлі, проте їм завадив кордон поліції. У столичній поліції заявили, що забезпечують правопорядок біля периметра установи на підставі офіційних звернень Генерального прокурора та одного із суддів КТ, а також повідомили про затримання трьох осіб за проникнення на територію трибуналу.

Джерело: https://x.com/USAmbPoland/status/2116290566149321055?a=3tpnPuvSZ1z1sIogqKQ&s=20