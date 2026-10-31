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На Полтавщині ворожий БпЛА пошкодив приватне домоволодіння та ЛЕП у Пирятинській громаді, без постраждалих – ОВА

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У ніч проти суботи російський ударний безпілотник влучив по території приватного домоволодіння у Пирятинській громаді Лубенського району Полтавської області, попередньо минулося без постраждалих, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Пирятинській громаді Лубенського району ворожий БпЛА влучив по території приватного домоволодіння. Пошкоджено скління вікон та лінію електропередач. Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється", – написав він у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/35211

#атака #полтавщина #бпла
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