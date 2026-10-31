У Харкові внаслідок удару реактивного Shahed постраждали троє людей, пошкоджено 10 житлових будинків – Терехов

Унаслідок нічного російського удару по Основ'янському району Харкова постраждали троє мирних жителів та зазнали пошкоджень десять житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов у ніч проти суботи.

"Внаслідок ворожого удару постраждали троє людей. Пошкоджено 10 житлових будинків", – написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Терехов поінформував про влучання ворожого реактивного ударного безпілотника типу Shahed у приватний житловий будинок в Основ'янському районі Харкова, на місці удару виникла пожежа.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4924