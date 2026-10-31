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Російські війська атакували Суми двома БпЛА, виникли пожежі в нежитловому приміщенні та на автомийці – Кобзар

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Російські окупаційні війська пізно ввечері в п'ятницю атакували Суми двома ударними безпілотниками, зафіксовано влучання в Зарічному районі міста, минулося без постраждалих, повідомив в.о. сумського міського голови, секретар міськради Артем Кобзар.

"Близько 23:40 ворог атакував наше місто двома безпілотниками. Зафіксовано два влучання в Зарічному районі – у нежитлове приміщення та на територію автомийки. Внаслідок ударів виникли загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – написав він у телеграм-каналі.

За словами Кобзаря, наразі підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі, на місцях влучань працюють усі відповідні служби для усунення наслідків ворожої атаки.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/6099

#бпла #атака #суми
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