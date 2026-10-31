Зеленський про дозвіл США на продаж 500 ракет PAC-3: постачання визначено за кілька років, просимо надати їх зі складів уже цієї зими

Президент України Володимир Зеленський подякував адміністрації США за дозвіл на придбання 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, проте зазначив, що постачання за цим контрактом заплановане лише за кілька років, та закликав партнерів передати ракети з наявних складських запасів уже цієї зими з подальшим поповненням арсеналів за рахунок замовленого виробництва.

"Сильне рішення Держдепу США – дозволити Україні купити перехоплювачі для "петріотів" проти російської балістики. П'ятсот перехоплювачів PAC-3 – це суттєво, і вже скоро – цією зимою – це міг би бути дуже ефективний оборонний пакет. Проте визначено, що постачання може початись тільки за кілька років. Просимо американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Глава держави наголосив, що напередодні зими Росія розпочала масовану ударну кампанію проти систем життєзабезпечення українських міст і громад – об'єктів електро-, тепло- та водопостачання, а також мостів. За його словами, лише за останні два тижні жовтня російські війська завдали понад 30 ударів по ключових елементах української енергомережі.

Зеленський повідомив, що Київ звертався до американської сторони з проханням надати зимовий пакет підтримки з розрахунку 100 перехоплювачів до систем Patriot на місяць.

"П'ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями – саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у Росії не вийшло зламати життя в українських містах і громадах. Сполучені Штати, європейські партнери та інші партнери у світі мають на складах достатні запаси перехоплювачів PAC-3. Надання їх Україні саме зараз, зимою 2026-2027 років, і потім відновлення арсеналів партнерів вже наступними роками завдяки цьому законтрактованому й оплаченому Україною та партнерами виробництву – це був би правильний шлях, і це цілком реально", – підкреслив президент.

Він також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу, державному секретарю Марко Рубіо, з яким нещодавно обговорювалося питання перехоплювачів PAC-3, та Держдепартаменту США за схвалення угоди, закликавши ухвалити рішення, які гарантуватимуть захист життя безпосередньо в момент загрози.

Як повідомлялося, Державний департамент США схвалив можливий іноземний військовий продаж уряду України 500 ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $2,1 млрд за кошти міжнародних партнерів (Канади, Німеччини, Норвегії та ЄС).

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21573