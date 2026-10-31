Польська євродепутатка Зайончковська-Гернік оприлюднила сатиричне "розпорядження" про відсторонення прем'єра Туска на тлі кризи в Конституційному трибуналі

Депутатка Європейського парламенту від польської правої коаліції "Конфедерація" Ева Зайончковська-Гернік опублікувала сатиричне "розпорядження" про нібито негайне призупинення повноважень прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска у відповідь на дії судді Анни Корвін-Пйотровської в Конституційному трибуналі (КТ).

"Я оголошую негайну перерву в діяльності прем'єр-міністра Дональда Туска, включно з виконанням нагляду за всіма правоохоронними службами та спеціальними службами. Сподіваюся, що цей документ буде сприйнятий з такою ж серйозністю, як той папірець пані Корвін-Пйотровської, яка таким самим чином замінила голову КТ під диктат банди Туска", – написала євродепутатка в соціальній мережі X.

В оприлюдненому документі, датованому 30 жовтня 2026 року, політикиня іронічно вказала, що діє як особа, яка "має найдовший стаж серед депутатів Європарламенту 1990 року народження та вміє посилатися на правові підстави, що не мають адекватного застосування, так само як пані Анна Корвін-Пйотровська".

Підставами для свого символічного рішення Зайончковська-Гернік назвала залучення силових відомств до вирішення політичних суперечок, координацію дій прокуратури, поліції та політиків "Громадянської коаліції" для усунення неугодних уряду суддів КТ, а також "силове захоплення Конституційного трибуналу виконавчою владою в час, коли поляки зазвичай зосереджуються на вшануванні пам'яті своїх померлих близьких" (напередодні Дня всіх святих – ІФ-У).

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері перед будівлею Конституційного трибуналу на алеї Шуха у Варшаві спалахнули протести за участю лідерів опозиційних партій "Право і справедливість" (PiS) та "Конфедерація", під час яких учасники акції за вказівкою голови трибуналу Богдана Свєнчковського перерізали ланцюг на воротах огорожі. Водночас у столичній поліції заявили, що охороняють зовнішній периметр установи на підставі офіційних звернень Генерального прокурора та одного із суддів КТ через загрозу громадському порядку, а також повідомили про затримання трьох осіб, які перелізли через паркан.

Джерело: https://x.com/EwaZajaczkowska/status/2116264986167402627?a=xvVAs0Z-R0FG71k20b8&s=20