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Через три влучання БпЛА в об'єкт критичної інфраструктури лівий берег і три райони Києва без води, в Оболонському водопостачання відновлено – Кличко

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Унаслідок трьох влучань ворожих ударних безпілотників в один із об'єктів критичної інфраструктури столиці лівий берег Києва, а також Печерський, Солом'янський та Голосіївський райони наразі залишаються без водопостачання, тоді як в Оболонському районі подачу води вже відновлено, повідомив мер міста Віталій Кличко

"Три влучання БпЛА в один із об'єктів критичної інфраструктури столиці. Через що виникли проблеми з водопостачанням у місті. Енергетики працюють над відновленням живлення об'єктів критичної інфраструктури столиці після атаки ворога", – написав він у телеграм-каналі.

За словами міського голови, станом на пізній вечір п'ятниці Оболонський район уже забезпечений водопостачанням, водночас у Святошинському, Подільському та Шевченківському районах подача води тимчасово здійснюється зі зниженим тиском.

"Лівий берег міста, Печерський, Солом'янський та Голосіївський райони – без води. Аварійні роботи тривають, щоб повернути мешканцям водопостачання", – поінформував Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8038

#київ #атака #кличко #водопостачання #бпла
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