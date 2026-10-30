Через три влучання БпЛА в об'єкт критичної інфраструктури лівий берег і три райони Києва без води, в Оболонському водопостачання відновлено – Кличко

Унаслідок трьох влучань ворожих ударних безпілотників в один із об'єктів критичної інфраструктури столиці лівий берег Києва, а також Печерський, Солом'янський та Голосіївський райони наразі залишаються без водопостачання, тоді як в Оболонському районі подачу води вже відновлено, повідомив мер міста Віталій Кличко

"Три влучання БпЛА в один із об'єктів критичної інфраструктури столиці. Через що виникли проблеми з водопостачанням у місті. Енергетики працюють над відновленням живлення об'єктів критичної інфраструктури столиці після атаки ворога", – написав він у телеграм-каналі.

За словами міського голови, станом на пізній вечір п'ятниці Оболонський район уже забезпечений водопостачанням, водночас у Святошинському, Подільському та Шевченківському районах подача води тимчасово здійснюється зі зниженим тиском.

"Лівий берег міста, Печерський, Солом'янський та Голосіївський райони – без води. Аварійні роботи тривають, щоб повернути мешканцям водопостачання", – поінформував Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8038