Поліція Варшави заявила про охорону Конституційного трибуналу на запит Генпрокурора та судді установи, затримано трьох осіб

Співробітники поліції Варшави забезпечують правопорядок біля резиденції Конституційного трибуналу на підставі офіційних звернень Генерального прокурора та одного із суддів установи й не проводять жодних дій усередині самої будівлі, повідомило Командування столичної поліції Польщі в п'ятницю ввечері.

"Сьогодні до Головного командування поліції надійшов лист Генерального прокурора, що містить прохання приділити особливу увагу безпеці Конституційного трибуналу з огляду на триваючі протести навколо будівлі. Водночас надійшов лист судді Конституційного трибуналу, в якому повідомлялося про можливість виникнення загроз для життя та здоров'я суддів і працівників, а також ризик порушення громадського порядку", – йдеться в комунікаті відомства в соціальній мережі X.

Правоохоронці наголосили, що їхня присутність обмежується виключно зовнішньою територією (на яку їх викликала уповноважена особа) та алеєю Шуха, де під час протестів невідомі кидали в поліцейських небезпечні предмети. Також у поліції спростували поширену в медіа інформацію про вчинення будь-яких дій щодо співробітників охорони трибуналу та запевнили, що заходи безпеки не є втручанням у діяльність судової інституції.

За даними відомства, поліцейські затримали трьох осіб, які перестрибнули через огорожу та увірвалися на територію Конституційного трибуналу; щодо них розпочато процесуальні дії за ст. 193 Кримінального кодексу Польщі (порушення недоторканності володіння).

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері перед будівлею Конституційного трибуналу у Варшаві зібралися протестувальники за участю лідерів опозиційних партій "Право і справедливість" (PiS) та "Конфедерація", зокрема Ярослава Качинського, Матеуша Моравецького та ексголови трибуналу Юлії Пшилембської. За вказівкою судді Богдана Свєнчковського учасники акції перерізали ланцюг на захисних воротах огорожі, після чого політики намагалися пройти всередину будівлі, проте їм завадив кордон поліції.

Джерело: https://x.com/Policja_KSP/status/2116246415395492097?a=hqDEKsRqcrUHBMSijnc&s=20