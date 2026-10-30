У Києві через знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури впав тиск у мережі та виникли перебої з водопостачанням – Кличко

У столиці спостерігаються перебої з водопостачанням через падіння тиску в системі внаслідок знеструмлення кількох об'єктів критичної інфраструктури після ворожого удару, повідомив мер Києва Віталій Кличко в п'ятницю ввечері.

"Через знеструмлення внаслідок ворожого удару кількох об'єктів критичної інфраструктури в столиці впав тиск у системі водопостачання, і наразі перебої в роботі системи. Енергетики працюють над відновленням", – написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше в п'ятницю ввечері в енергохолдингу "ДТЕК" поінформували, що внаслідок російської атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури в Києві без електропостачання залишилася частина споживачів Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів столиці, де наразі скасовано дію графіків відключень і тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/8036