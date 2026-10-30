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У Варшаві протестувальники за участю опозиційних політиків зламали ворота Конституційного трибуналу – ЗМІ

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У п'ятницю ввечері перед будівлею Конституційного трибуналу на алеї Шуха у Варшаві зібралися протестувальники та опозиційні політики, які зламали захисні ворота установи, намагаючись потрапити всередину, повідомляє польська радіостанція RMF24.

За даними видання, в акції взяли участь лідер партії "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський, експрем'єр-міністр Матеуш Моравецький, колишній міністр оборони Антоній Мацеревич, ексголова Конституційного трибуналу Юлія Пшилембська, а також лідер "Конфедерації Польської Корони" Гжегож Браун. Крім того, про намір прибути на місце події повідомив у соцмережі X один із лідерів "Конфедерації" Славомір Менцен.

Під час протесту суддя Богдан Свєнчковський поцікавився у присутніх, чи має хтось лом, щоб відчинити замкнені ворота установи, та наголосив, що це відбувається за його розпорядженням. Невдовзі чоловік, який назвався слюсарем, перерізав ланцюг на воротах огорожі.

У результаті Свєнчковський пройшов на територію Конституційного трибуналу та, демонструючи посвідчення перед кордоном поліції, вимагав пропустити його всередину. Спробу потрапити до будівлі також здійснили Ярослав Качинський та Антоній Мацеревич, проте правоохоронці їм завадили.

На території установи поліція виставила додаткові захисні бар'єри та перекрила прилеглу вулицю. Раніше правоохоронці затримали трьох осіб, які перелізли через паркан трибуналу.

Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polityka/news-czy-ma-ktos-lom-swieczkowski-przeszedl-na-teren-tk,nIdn,1024169

#польща #трибунал #варшава #протести
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