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Ворог атакував енергооб'єкт у Києві, частина чотирьох районів столиці без світла – ДТЕК

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Унаслідок ворожої атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури в Києві частина споживачів Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів столиці залишилася без електропостачання, повідомили в енергохолдингу "ДТЕК" у п'ятницю ввечері.

"Київ: ворог атакував об'єкт енергетики, частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів без світла. Графіки відключень в цих районах наразі не діють", – йдеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

Зазначається, що столичні енергетики вже працюють на місцях пошкоджень для якнайшвидшого відновлення роботи обладнання та повернення електропостачання жителям міста.

Джерело: https://t.me/dtek_ua/4724

#київ #дтек #енергетика #атака
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