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Трамп назвав "дурними людьми" тих, хто вимагав від нього запровадження санкцій проти РФ

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Президент США Дональд Трамп розкритикував прихильників посилення санкційного тиску на Москву, назвавши їх "дурними людьми", на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда.

"Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії", – заявив Трамп під час зустрічі зі звільненим американцем в Овальному кабінеті Білого дому в п'ятницю.

Раніше глава Білого дому неодноразово захищав своє рішення призупинити дію нових антиросійських санкцій, стверджуючи, що запровадження обмежень завадило б переговорам із Кремлем щодо врегулювання війни в Україні та зробило б неможливим повернення до США 74-річного вчителя зі штату Мічиган Стівена Габбарда, який перебував у російському ув'язненні з 2022 року.

#росія #трамп #санкції #сша
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