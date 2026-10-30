Трамп назвав "дурними людьми" тих, хто вимагав від нього запровадження санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп розкритикував прихильників посилення санкційного тиску на Москву, назвавши їх "дурними людьми", на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда.

"Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії", – заявив Трамп під час зустрічі зі звільненим американцем в Овальному кабінеті Білого дому в п'ятницю.

Раніше глава Білого дому неодноразово захищав своє рішення призупинити дію нових антиросійських санкцій, стверджуючи, що запровадження обмежень завадило б переговорам із Кремлем щодо врегулювання війни в Україні та зробило б неможливим повернення до США 74-річного вчителя зі штату Мічиган Стівена Габбарда, який перебував у російському ув'язненні з 2022 року.