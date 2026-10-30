У багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва стався вибух, постраждалих немає – поліція

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку в Шевченківському районі столиці, минулося без постраждалих, повідомила поліція Києва в телеграм-каналі в п'ятницю.

"За попередньою інформацією, вибух стався в одній з квартир багатоповерхівки. Внаслідок події було також пошкоджено скло міського автобуса, який перебував на кінцевій зупинці. Пожежі та потерпілих немає", – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють наряди поліції та слідчо-оперативна група, які з'ясовують усі обставини й причини інциденту.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/17792