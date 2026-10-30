Зеленський вніс до Ради законопроєкт щодо приєднання України до угоди про Управлінський комітет Спецтрибуналу з метою його запуску у 2027 році – Сибіга

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради підготовлений Міністерством закордонних справ законопроєкт щодо приєднання держави до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга в соціальній мережі X у п'ятницю.

"Україна робить ще один важливий крок до притягнення до відповідальності за злочин агресії. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, підготовлений МЗС України, щодо приєднання України до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу – третього правового стовпа його структури", – написав міністр.

За його словами, українська сторона розраховує на оперативне завершення всіх внутрішньодержавних процедур приєднання та водночас закликає міжнародних партнерів без зволікань виконати власні формальності, щоб Спеціальний трибунал зміг розпочати повноцінну роботу у 2027 році.

"Ті, хто вирішив розпочати війну агресії Росії проти України та продовжує її спрямовувати, повинні понести відповідальність. Введення Спеціального трибуналу в дію у 2027 році наблизить цю відповідальність", – наголосив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2116252402969874466?a=x16H8w8HYzU5Yu23FXE&s=20