Український виробник озброєнь Fire Point заявив про здатність своїх систем виконувати удари без зв'язку SpaceX та анонсував готовність ракети FP-9 – ЗМІ

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point розробила технічні рішення для завдання далекобійних ударів углиб території РФ та на тимчасово окупованих територіях України без використання супутникового зв'язку SpaceX, а також завершує підготовку до бойового застосування балістичної ракети FP-9 із дальністю 800 км, повідомила генеральна директорка компанії Ірина Терех в інтерв'ю агентству Reuters.

"Ми проєктували системи з урахуванням цього фактора. Розробки Fire Point створені так, щоб завершувати місію без супутникового каналу зв'язку. Навігація, яка працює без жодного зовнішнього сигналу, є нашим пріоритетом", – заявила Терех, коментуючи нещодавні 10-денні обмеження швидкості з боку SpaceX для українських безпілотників на швидкості понад 160 км/год.

Водночас очільниця компанії зазначила, що автономні технологічні рішення наразі покривають лише 15-20% від потенціалу, який міг би забезпечити повноцінний доступ до супутникової мережі над територією Росії, назвавши таку можливість "геймченджером" для ураження пріоритетних цілей.

Крім того, за словами Терех, нова тактична балістична ракета компанії FP-7 із дальністю близько 300 км, перше бойове застосування якої відбулося в жовтні, дозволить ефективно знищувати російські пускові установки комплексів "Іскандер" до того, як вони встигнуть змінити позицію. За її словами, це стане економічно ефективнішим інструментом захисту українських міст порівняно з перехопленням цілей американськими ракетами до систем Patriot і унеможливить блокування зброї будь-якою іноземною державою.

Гендиректорка також повідомила, що інша розробка компанії – балістична ракета FP-9 із дальністю ураження 800 км – перебуває "дуже близько" до бойової готовності та має вийти на цей етап уже до кінця поточного року.

Паралельно Fire Point координує проєкт загальноєвропейського протибалістичного перехоплювача Freyja: перехоплення віртуальної цілі цією системою очікується до кінця 2026 року, а реальної фізичної цілі – у середині наступного року.