Держдеп США погодив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для Patriot на $2,1 млрд за кошти союзників

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України 500 ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $2,1 млрд, повідомило Агентство з питань співробітництва у сфері безпеки (DSCA).

"Уряд України звернувся із запитом на придбання 500 ракет PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE). Також до пакета входять запчастини до ракет, відповідне обладнання логістики та технічної підтримки", – ідеться в офіційному повідомленні відомства.

У документі наголошується, що закупівля повністю фінансуватиметься міжнародними партнерами без залучення коштів американського бюджету: кошти надійдуть від Канади, Німеччини та Норвегії в межах ініціативи JUMPSTART, а також коштом макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу.

"Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом посилення її інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. Україна безперешкодно інтегрує озброєння до своїх Збройних сил", – зазначили у відомстві.

Головним підрядником виконання контракту виступатиме корпорація Lockheed Martin (Бетесда, штат Меріленд). Угода не передбачає направлення додаткових урядових представників чи підрядників США в Україну та не вплине на рівень боєготовності американської армії.