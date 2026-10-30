Канада виділить EUR500 млн на допомогу для України – Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив у п'ятницю, що його країна виділить EUR500 млн на запланований Європейським Союзом кредит для України у розмірі EUR90 млрд, повідомляє APA.

"Що стосується кредиту для України... 500 млн євро стануть нашим початковим внеском. Це дуже важливий та ефективний механізм, і я справді високо оцінюю ініціативу голови Європейської комісії фон дер Ляєн, членів Комісії та голови Кости щодо його створення, використання заморожених активів для надання Україні вкрай необхідного фінансування", – заявив Карні під час спільної прес-конференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Прем'єр-міністр Канади зазначив, що внесок його країни є прикладом реалізації нещодавно оголошеного партнерства Канади з Європейським Союзом, додавши, що це "позитивний союз".