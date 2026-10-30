Чеський мільярдер Стрнад має намір придбати компанію сім'ї дель Веккьо за EUR30 млрд

Чеський підприємець Міхал Стрнад зробив пропозицію щодо купівлі італійської холдингової компанії Delfin Sarl, яка управляє активами родини дель Веккьо, за EUR30 млрд євро, пише Bloomberg із посиланням на лист від 20 жовтня, який потрапив у розпорядження агентства.

Водночас обсяг активів, якими володіє Delfin Sarl, оцінюється в EUR40 млрд. Стрнад зазначив, що його влаштує придбання не всієї компанії, а контрольного пакету акцій у ній, що перевищує 62,5%.

Акціонерами Delfin Sarl є вісім спадкоємців Леонардо дель Веккьо, який помер у 2022 році. Кожному з них належить по 12,5%. Один із них, 31-річний Леонардо Марія дель Веккьо, вже заявив, що не продаватиме свою частку.

"Плід усього життя мого батька має залишитися в Італії", – сказав він. Раніше він намагався викупити частку зведеного брата Рокко Базіліко за EUR3,5 млрд, але отримав відмову. До цього він звертався з пропозицією викупу до ще двох родичів, але теж безуспішно, зазначає Bloomberg.

Delfin Sarl володіє приблизно третиною компанії EssilorLuxottica (виробник окулярів Ray-Ban), часткою у страховій компанії Assicurazioni Generali, а також великими пакетами акцій банків UniCredit і Banca Monte dei Paschi di Siena. Стрнад, який очолює отриману від батька оборонну компанію Czechoslovak Group, є найбагатшою людиною в Чехії: його статки оцінюються в $18 млрд.