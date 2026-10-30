МЗС посилить закордонні дипустанови 46 додатковими посадами

Міністерство закордонних справ України (МЗС) посилить закордонні дипломатичні установи 46 додатковими посадами для покращення консульських послуг, незабаром будуть оголошені конкурси на заміщення відповідних посад, повідомив очільник відомства Андрій Сибіга.

Як повідомляє пресслжба МЗС у Телеграм-каналі у п'ятницю, більшість із них буде спрямована на посилення консульського напряму роботи аби підвищити доступність та якість послуг для українців за кордоном.

"Мільйони українців сьогодні перебувають за кордоном. Відповідно зростає потреба в доступних і якісних консульських послугах, а також у своєчасній допомозі та підтримці наших громадян", – наводить пресслужба слова міністра.

Сибіга підкреслив, що розподіл додаткових кадрових ресурсів здійснюватиметься з урахуванням кількості українців у відповідних країнах, інтенсивності звернень громадян та фактичного навантаження на дипломатичні установи. "Кожна нова посада має давати відчутний результат для громадян", – підкреслив глава МЗС.

Міністр також повідомив, що після завершення всіх необхідних процедур будуть оголошені конкурси на заміщення відповідних посад. Інформація про умови участі, вимоги до кандидатів та порядок проведення конкурсів буде оприлюднена на офіційних інформаційних ресурсах МЗС України.

Сибіга звернув увагу на скарги та звернення українців щодо труднощів із записом на прийом і доступом до консульських послуг. "Із 2022 року кількість українців за кордоном різко зросла, тоді як кадрові можливості консульської служби не збільшувалися відповідними темпами. Рішення про 46 додаткових посад є, зокрема, нашою відповіддю на критику та запити громадян", – зауважив міністр.