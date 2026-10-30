Зеленський: росіяни не зробили жодного кроку деескалації в енергетиці

Минулої ночі українські регіони зазнали масованого ракетного удару із застосуванням сімнадцяти балістичних ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю.

"Значну частину російських "шахедів" вдається збивати нам, але не всі, на жаль. І складніше з балістикою. За цю ніч було 17 балістичних ракет. Непростий виклик, і особливо – коли такий дефіцит "петріотів", – заявив президент.

Він додав, що в п'ятницю весь день у Дніпрі, у Києві та області, в інших містах та громадах працюють енергетики, працюють фахівці ДСНС України – ліквідовують наслідки, відновлюють електрику після російських ударів.

"Кожного дня, на жаль, влучання по енергетиці, дуже багато пошкоджень, триває російська операція проти нашої електрогенерації, проти наших мереж, проти енергоз'єднань", – підкреслив президент.

Він вказав, що минулою ночі ціллю стала нафтопереробна інфраструктура.

"Росіяни не зробили жодного кроку деескалації в енергетиці. Постійно – терористичні удари по наших містах. Будемо діяти і ми надалі – відповідно та цілком справедливо", – резюмував глава держави.