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"Укрзалізниця" попереджає про можливі суттєві затримки поїздів, що прямують із Дніпра та до Дніпра у зв'язку з ворожими атаками

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"Укрзалізниця" попереджає про можливі суттєві затримки поїздів, що прямують із Дніпра та до Дніпра у зв'язку з ворожими атаками

Рух низки потягів АТ "Укрзалізниці", що прямують із міста Дніпро та до Дніпра можливий із затримками на близько 9 -14 годин через тривалі загрози атак ворожих БпЛА на маршруті, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії у  п'ятницю.

"Залізничники роблять усе можливе, щоб рух поїздів тривав, однак безпекова ситуація може впливати на час відправлення та прибуття", – повідомила "Укрзалізниця" у телеграм-каналі.

Згідно з  останніми оновленнями станом на 20:25, внаслідок затримки обігового поїзда найбільшу затримку у русі має потяг №127/128 Дніпро-Головний – Львів – 19 год 50 хв, тоді як №261/262 Дніпро-Головний – Чернівці – 14 год 58 хв через тривалі загрози ворожих БпЛА.

У свою чергу поїзд №61/62 Дніпро-Головний – Івано-Франківськ здійснює рух із затримкою на 14 год 55 хв, у той час як потяг № 41/42 Дніпро-Головний – Трускавець затримується на 9 год 44 хв.

В "Укрзалізниці" нагадали, якщо через відповідні обставини пасажир вирішить відмовитися від поїздки з Дніпра або до Дніпра, діє можливість оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією.

"Якщо під час поїздки поїздом оголосили евакуацію, уважно слухайте вказівки поїзної бригади та негайно відійдіть від поїзда щонайменше на 200 метрів", – наголосили в УЗ.

Як повідомлялось, російські війська вчергове атакували залізничний вокзал Дніпра.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомляли про плани переглянути протоколи безпеки після влучання БпЛА в перон залізничного вокзалу у Дніпрі, 29 жовтня, щоб визначити, як прискорити реагування на загрози та забезпечити переміщення всіх людей без винятків у безпечні місця під час повітряних тривог.

Ганжа в телеграм-каналі повідомляв, що кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до 15.

"У лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранень через удар росіян по залізничному вокзалу у Дніпрі", – уточнив Ганжа.

 

 

Автори

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · Політичні новини
#дніпро #затримки #потяги
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