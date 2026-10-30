Внаслідок авіаудару по Ізюму 29 жовтня 5 людей загинули, ще 14 постраждали, субота оголошена днем жалоби

Внаслідок авіаудару по Ізюму, який російські війська завдали 29 жовтня, загинули 5 працівників місцевої філії центру контролю та профілактики хвороб, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання ворожих КАБ загинули п'ятеро працівників Ізюмської філії Харківського центру контролю та профілактики хвороб...Це страшна й непоправна втрата для всієї медичної спільноти Харківщини", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ще 14 людей постраждали.

Субота, 31 жовтня, оголошена в Ізюмі днем жалоби.

"Задля вшанування пам'яті загиблих унаслідок цього ворожого теракту розпорядженням міської військової адміністрації 31 жовтня оголошено Днем жалоби", – повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Джерело: https://t.me/synegubov/27241

https://t.me/izyum_official/47676