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Зеленський підтвердив візит до Туреччини

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Зеленський підтвердив візит до Туреччини
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю підтвердив запланований візит до Туреччини.

"Продовжуємо працювати з усіма партнерами щодо ППО та амуніції для F-16. Ми готуємо нові рішення найближчим часом. Я дякую всім, хто реально допомагає. Будуть важливі перемовини в Туреччині. Також працюємо, щоб усі дипломатичні перспективи, які є, були реалізовані. Ми розраховуємо, що в листопаді ми зможемо вийти на формати, які так довго обговорюються", – заявив президент.

Раніше адміністрація президента Туреччини повідомила, що Зеленський прибуде до Стамбула в суботу, 31 жовтня, для обговорення двостороннього співробітництва та ситуації з безпекою на Чорному морі.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#візит #туреччина #підтвердження
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