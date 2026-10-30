ДПСУ назвала фейком інформацію про виїзд ексгенпрокурора Кравченка "за дзвінком з Києва"

Під час виїзду ексгенерального прокурора Руслана Кравченка вночі 14 вересня 2026 року спрацювало лише доручення на інформування, а не заборона на перетин кордону, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Інформація про виїзд Кравченка начебто "за дзвінком з Києва", яка зараз лунає в інформаційному просторі, неправдива і вкрай абсурдна. Тодішній Генеральний прокурор Руслан Кравченко перетинав кордон вночі 14 вересня 2026 року", – заявив Демченко.

Речник додав, що Кравченко рухався через пункт пропуску "Шегині" на Львівщині і під час заходів прикордонного контролю він надав документи про службове відрядження, що давало право на виїзд з України.

"У ході оформлення в базі даних спрацювало доручення уповноваженого державного органу за індексом І (інформування). Це означає, що необхідно проінформувати відповідні державні органи про виїзд особи.

За визначеним алгоритмом дій ініціатор доручення був відразу повідомлений у телефонному режимі про виїзд з України цієї особи", – йдеться у коментарі.

Демченко також зазначив, що це доручення не передбачає заборони виїзду людини, а лише інформування ініціатора.

"Будь-яких застережень про виїзд Р. Кравченка від ініціатора доручення також не надходило. Інших доручень Держприкордонслужбі, які б обмежували виїзд з України даної особи, уповноважені державні органи не надавали", – запевнили у ДПСУ.

Крім того, Демченко зазначив, що уповноважені державні органи чітко розуміють алгоритм дій прикордонників при наданні ДПСУ різних доручень. Серед них, зокрема, є заборона на виїзд, розшук та додаткове вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону.

"У цьому випадку заборони не було, а відповідно, діяли й прикордонники. Коли обмеження від уповноважених органів зазначені в системі, особа на виїзд не допускається", – резюмував Демченко.