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Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії під координацією Меланії Трамп регулярними

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Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії під координацією Меланії Трамп регулярними
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував зробити гуманітарні місії під координацією першої леді США Меланії Трамп регулярними.

"Дякую першій леді США Меланії Трамп, завдяки якій вдалося врятувати багато людей. Сподіваюся, що за посередництва Меланії Трамп ця місія стане початком масштабування гуманітарних операцій із порятунку цивільних, повернення людей та захисту їхнього життя. Такі практичні кроки здатні не лише рятувати конкретних людей, а й створювати передумови для перемовин про сталий мир", – наголосив Лубінець в повідомленні в телеграм-каналі.

Він зазначив, що досвід Олешків і спільної роботи з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою показав, що такі домовленості дають змогу реально допомагати людям.

"Висловлюю особливу вдячність президентові України Володимиру Зеленському за особисту залученість у проведення цієї гуманітарної місії, всебічну підтримку та сприяння в її реалізації. Завдяки послідовній позиції глави держави, для якого захист життя та безпека кожного українського громадянина є безумовним пріоритетом, вдалося забезпечити необхідні умови для проведення цієї надзвичайно важливої гуманітарної операції", – додав Лубінець.

Він висловив окрему подяку Силам оборони України та всім службам за професіоналізм, злагоджену роботу та сприяння в реалізації гуманітарної місії.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#місії #трапм #гуманітарні #лубінець
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