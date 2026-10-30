Південний міст: рух з правого на лівий берег відновлено, з 31 жовтня курсуватимуть автобусні маршрути № 22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т

З правого на лівий берег Києва відновили рух транспорту Південним мостом, повідомила поліція Києва у Телеграм-каналі у п'ятницю увечері.

"Проїзд здійснюється однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 т, зокрема легкових авто", – зазначили у поліції.

Як повідомила Київська міська державна адміністрація, із 31 жовтня на Південному мосту курсуватимуть автобусні маршрути №№ 22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т

"Відзавтра, 31 жовтня, на Південному мосту відновлюють рух пасажирського транспорту. Автобуси маршрутів №№ 22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т курсуватимуть через мостову споруду", – йдеться у повідомленні КМДА на сайті.

Зазначається, що із огляду на встановлені вагові обмеження на Південному мосту на маршрутах працюватимуть одиночні автобуси довжиною 12 метрів, які відповідають допустимим параметрам навантаження на споруду. Рух автобусів організують з дотриманням установлених інтервалів.

У повідомленні наголошується, що попри відновлення руху на Південному мосту, на час його перекриття автобуси курсуватимуть, як і раніше, Дарницьким мостом.